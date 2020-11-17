Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı

Sosyal medya platformu Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını askıya aldı.

Sosyal medya platformu Twitter, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in hesabını askıya aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev'in Twitter hesabı askıya alındı. Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Haciyev'in hesabının askıya alınma nedeni henüz bilinmiyor. Haciyev, Twitter hesabından Ermenistan ile devam eden çatışmalar sırasında paylaştığı bilgilerle yakından takip ediliyordu.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı