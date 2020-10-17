Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var"
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Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var"

17.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:18
Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev:

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev: "Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var"

Kaynak: Anadolu Ajansı

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