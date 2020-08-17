Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Azerbaycan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki... Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini koşulsuz desteklediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini koşulsuz desteklediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Haciyev, "Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, Ermenistan'ın Tovuz'da yaptığı provokasyonlarda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği emsalsiz desteği, ülkemizde yapılan ortak askeri tatbikatlar ve Türkiye Savunma Bakanı başta olmakla üzere Azerbaycan'a gelen komutanların ziyaretini çok takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Savunma Bakanı başkanlığındaki heyeti kabul ederken vurguladığı gibi, dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar yakın ve bir birine bağlı başka bir ülke yok" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir birine her zaman yakın olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Mutlu ve kederli günlerimizde biz her zaman bir birimizin yanındayız. Azerbaycan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini koşulsuz olarak desteklemektedir. Türkiye bölgede haklarını ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaktadır" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA