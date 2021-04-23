Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den ABD'ye 24 Nisan çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den ABD'ye 24 Nisan çağrısı Açıklaması

Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den ABD'ye 24 Nisan çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 24 Nisan'da 1915 olaylarının ABD yönetimince dile getirileceği haberlerine ilişkin, "ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 24 Nisan'da 1915 olaylarının ABD yönetimince dile getirileceği haberlerine ilişkin, "ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hacıyev, Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC) yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin sözde ve sahte Ermeni iddialarının tanıtılması girişimlerine her zaman karşı çıktıklarını belirtti.

Sözde "soykırım"ın tanınmasının, tarihin sahteleştirilmesi anlamına geldiğini, tarihin tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Azerbaycan'ın bunu şiddetle kınayacağını bildirdi.

Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

Covid: Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına erişti, Everest Dağı'na tırmanın dağcının testi pozitif çıktı
Covid: Koronavirüs dünyanın en yüksek noktasına erişti, Everest Dağı'na tırmanın dağcının testi pozitif çıktı
Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! 'Yemeden içmeden kesildim' diyen bile var
Thodex mağdurlarının mesajları vicdanları yaraladı! "Yemeden içmeden kesildim" diyen bile var
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den ABD'ye 24 Nisan çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:24:44. #1.16#

title