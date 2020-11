Son dakika haber! - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi- Aliyev: "Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir"-...

Son dakika gündem haberi... - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi Aliyev: "Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir" "Ermeniler tarafından bize karşı bir provokasyon yapılırsa 10 kat fazlasını alacaklar" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Aliyev: "Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir"

"Ermeniler tarafından bize karşı bir provokasyon yapılırsa 10 kat fazlasını alacaklar"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında "Türkiye'ye karşı toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir" dedi.

Azerbaycan Ordusu, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında yaklaşık 27 sene Ermenistan'ın işgali altında kalan Ağdam'a girdi. Bu tarihi günde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halka hitap etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, Ağdam'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla ilgili Azerbaycan halkını tebrik ederek, "Sevgili Ağdamlılar, artık mülteci değilsiniz. Atalarınızın topraklarına döneceksiniz" dedi. Ağdam için yeni bir dönem başladığı vurgulayan Aliyev, "Büyük planlarımız var. Fuzuli ve Cebrayıl'a yaptığım ziyaretler basına yansıdı ve herkes, tüm dünya ne kadar vahşi bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu gördü. Cebrayıl veya Fuzuli'de sağlam bina kalmamış, sadece askeri birliğe ait bazı askeri birimler ve binalar var. Geriye kalan tüm altyapı, tüm binalar, evler, tarihi anıtlar, dini anıtlar vahşi düşman tarafından yok edildi. Azerbaycan halkına seslendim ve bu toprakları, bu şehirleri, bu köyleri restore edeceğimizi söyledim. Ermeniler bu yıkımlardan sonra Azerbaycan halkının bu topraklara asla dönmeyeceğine inandılar. Yanıldılar. Azerbaycan halkını bilmiyorlar. Halkımızın kalbinde, vatanlarımız sonsuza kadar yaşayacak ve yaşayacaktır" dedi.

Ağdam kentinin işgalden kurtarılması tarihi bir olay olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ağdam'ın işgal edilen bölgeler arasında en fazla nüfusa sahip bir bölge olduğunu söyleyebilirim. İşgalden önce Ağdam'da 143.000 kişi yaşıyordu. Şu anda Ağdam sakinlerinin sayısı 204 bin. Bölgenin yüzde 73'ü işgal edilmişti. Bizim kontrolümüzdeki alanlarda son yıllarda büyük ölçekli çalışmalar yaptık. Son yıllarda talimatım üzerine, Ağdam bölgesinin kontrolümüz altındaki kısmında 18 mülteci kasabası inşa edilmiş, oraya 93 bin mülteci yerleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar ve büyük yatırımlar sayesinde bugün Ağdam nüfusunun yüzde 45'i söz konusu kentte yaşamaktadır" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, "Ağdam için yeni bir dönemdir, Ağdamlılar artık göçmen değildir. Azerbaycan devleti, vatandaşların Ağdam'a dönmelerine yardım edecektir. Ağdam şehrini, tahrip edilen toprakları yeniden kuracağız. Füzuli-Şuşa yolunun inşası için 50 milyon manat ayrıldı. Ermeni askerleri korkakça kaçtı, sahadaki zafer beraberinde siyasi zaferi getirdi. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun ne kadar güçlü olduğunu bilemedi. Ağdam bölgesi bize bir kurşun atmadan, bir asker kaybetmeden verilmiştir. Dağlık Karabağ işgalinin Ermenistan'ı uçuruma götürdüğünü söylemiştim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Eğer Azerbaycan kendi hakkını savunmasaydı, Ermenistan bizim topraklarımızdan çıkmayacaktı. Azerbaycan mescitleri dağıtıldı, tarihimiz yok edilmeye çalışıldı, haritalar yeniden çizildi. Şimdi ne oldu bu haritalar, bu haritalar cehenneme gitti. İşgalciler, evleri, okulları, mescitleri yok ederek gidiyor, bunların özleri bu. Kendilerini 'güçlü savaşçılar' olarak anlatıyorlardı, ne oldu onlara savaş meydanında? Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine büyük sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin. Azerbaycan savaş meydanında parlak zafer elde ederek, siyasi masada da kazanmıştır. Azerbaycan askeri biz kez daha gücünü gösterdi, onların ordusunda ise 10 binden fazla firari asker var. Hocalı katilleri bunlar. Ermeni halkının hak ettiği bu muydu? İşgalde ne kazandılar? Savaş meydanında kaybederek bütün dünyaya rezil oldular, bundan böyle bu damgayla yaşayacaklar, onlar bu savaşta yenildiler. Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler de anlayacak ki, gün gelecek Azerbaycan halkıyla komşu olarak yaşamak, bu pisliklerden uzak durmak isteyecekler" ifadelerini kullandı.

"O haydut çetesi ancak sivillere karşı savaşabilirdi"

Azerbaycan askeri ve subaylarının kahramanlık gösterdiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan askeri, subayı kahramanlık gösterdi. Ancak Ermeni ordusunda firarilerin sayısı 10 bini geçmiş. Bunu onlar söylüyorlar, onların yetkilileri söylüyor. Bu, bir kez daha hangi ordunun yenilmez olduğunu gösteriyor? Hangi ordu kahraman ordu? Aslında onların ordusu, o haydut çetesi ancak sivillere karşı savaşabilirdi. Hocalı katilleri, köylerimizi yakan, insanlarımızı, sivilleri öldüren diğer katiller, asker olarak görülemez. Onların ordusu hırsızlardan oluşuyor. Son 2 yılda kaç tane hırsız Ermeni general tutuklandı?! Ermeni yönetimi de 1998'den 2018'e kadar 20 yıl boyunca ülkenin haydutlar, hırsızlar, korkaklar ve firariler tarafından yönetildiğini söylüyor artık. Son 2.5 yıldır kim yönetiyor? Bütün dünya artık bunu görüyor. Bu ülkeye ne isim verilebilir? Ancak bir isim - Başarısız ülke. Bu başarısızlığın nedeni nedir? İşgal! Bunu defalarca söyledim. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini söyledim. Bu işgali asla kabullenmeyeceğimizi, er ya da geç topraklarımızı geri alacağımızı, ancak Ermenistan'ın bu tarihi şansı kaybedeceğini söyledim. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı ve bugün de bağımsız değil. Ermenistan aslında bir müstemlekedir. Ermeni halkının hayali bu muydu? Bu muydu onların beklentisi? Neden bağımsız bir ülke olamadılar? İşgal nedeniyle. İşgalden ne kazandılar? Hiçbir şey. Siyasi alanda rezil oldular, tüm uluslararası organizasyonlarda aktif bir çalışma yürüterek onları rezil ettik ve gerekli uluslararası kararlar kabul edildi. Savaş alanında yenildiler ve tüm dünyanın gözü önünde rezil oldular Bundan sonra da bu damgayla, "mağlup ülke" damgasıyla yaşayacaklar. Onlar Bakü, Gence ve diğer şehirlerimizde yaşıyorlardı. Onlara bir laf söyleyen var mıydı? Hayır. Onlar bundan mahrum kaldılar. Halkımızı oradan kovarak ve etnik temizlik politikası yürüterek burayı da terk etmek zorunda kaldılar. Ne kazandılar? Hiçbir şey. Onlara akıllarını başlarına alıp bu işgale son vermelerini söyledim" açıklamasını yaptı.

"Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir"

Aliyev sözlerine, "Öte yandan komşularıyla normal ilişkiler kuramayan bir ülke nasıl gelişebilir? Türkiye'ye karşı toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir. Azerbaycan'a karşı toprak iddiası. Bir süre bu iddiayı gerçekleştirmeyi başarmışlardı, topraklarımızı işgal etmiş, komşu halkı ata yurtlarından etmişlerdi. Haklı olduklarını düşünüyorlardı ve sahte bir tarih kurmuşlardı. Şimdi diğer ülkelerden yardım bekliyorlar. Sanki bütün dünya onlara borçlu. Bağımsız bir ülkeysen, bağımsız bir ülke gibi yaşa. Bağımsız bir ülke olarak yaşayamıyorsan, git başka bir ülkenin toprağı olarak yaşa. O bayrağı indir, cebine koy, git başka bir ülkenin toprağı olarak yaşa. Başlarına gelen tüm belaların sorumlusu kendileridir" diye devam etti.

"Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardık"

Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardıklarını belirten Aliyev, "Tekrar ediyorum, bu sadece toprak bütünlüğümüzün restorasyonu değil, aynı zamanda Ermeni faşizminin belinin kırılmasıdır. Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardık, dünyayı Ermeni faşizminden kurtardık. Ama yine olabilir. Ama buna izin vermeyeceğiz. Herkesin bilmesini isterim ki, Kendimizi savunmak için her adımı atacağız. Vatandaşlarımızı korumak için her adımı atacağız ve kimse bizi durduramaz. 44 gün boyunca bütün dünya gördü. Önümüzde kimse duramaz, bizim için şartlar koyamaz. Savaşın ilk günlerinde bize şart koymak, bizi tehdit etmek, iftira atmak isteyen ülkelerin temsilcileri, bazı Batılı ülkeler sert cevabımızı aldı. Başımızı eğen ülkelerden olmadığımızı gördüler ve ben kimseden her şeyi, hiçbir sözünü kabul eden liderlerden değilim. Fazla cevap verdim ve gerekirse vereceğim. Dolayısıyla Ermeni faşizmi yeniden yükselirse, bize karşı bir provokasyon yapılırsa 10 kat, 10 kat fazlasını alacaklar ve kimse bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı