- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi: - "Nerede bu 7 şart? Artık yok"- "Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ'...
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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi: - "Nerede bu 7 şart? Artık yok"- "Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ'...

01.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:36

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi: "Nerede bu 7 şart? Artık yok" "Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ' parlamentosunu yok ettik" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a seslenerek, "Yedi koşul belirleyen Paşinyan, şimdi...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi:

"Nerede bu 7 şart? Artık yok"

"Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ' parlamentosunu yok ettik"

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BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a seslenerek, "Yedi koşul belirleyen Paşinyan, şimdi hangi koşulları kime koyabileceğini merak ediyorum? Nerede bu 7 şart? Artık yok" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ulusa Sesleniş konuşmasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın artık hiç kimseye şart koyamayacağını söyledi. Paşinyan'a yönelik eleştirilerde bulunan Aliyev, "7 koşul belirleyen Paşinyan, şimdi hangi koşulları kime koyabileceğini merak ediyorum? Nerde bu 7 şart? Artık yok. Azerbaycan sözde 'Dağlık Karabağ' ile pazarlık yapmalı, bu şart nerede şimdi? Cehenneme gitti. 'Dağlık Karabağ Ermenistandır ve nokta' dediğinde Hankendi'de büyük bir şevkle, bir kahraman olarak ilan edildi ve herkes onu alkışladı. Ne oldu? Karabağ Ermenistan mı? Bunu söylesin. Karabağ Azerbaycan'dır! O suç rejiminin temsilcileri olan onu alkışlayanlar şimdi ya öldü ya da kaçtı. 10 binden askerin firar ettiğini kendileri kabul ediyor" diye konuştu.

"Gururlu bir millet olduğumuzu gösterdik"

Aliyev, "Şuşa'da - tarihimiz, antik kentimiz, kalbimiz, ruhumuz - Şuşa'da sözde 'Dağlık Karabağ' parlamentosunu inşa edeceklerini söyledi. O parlamentoya ne oldu? Vurduk, yok ettik. 'Cıdır' ovasında sarhoş halde dans ederden hiç düşündü mü sonunun nasıl olacağını. Dersini verdik. Şuşa ve diğer tüm il ve ilçelerde bayrağımızı göndere çektik. Herkes gücümüzü gördü. Herkes gücümüzü, irademizi gördü. Bu demir yumruk sırtlarını kırdı ve kafalarını ezdi. Bu birliğin yumruğu, bu gücün yumruğu. Bundan sonra Azerbaycan sadece gelişme ve ilerleme yolunu izleyecektir. Bir ordu kurmak ve ordumuzu güçlendirmek için pratik adımlar atmaya devam edeceğiz. Büyük bir millet olduğumuzu, gururlu bir millet olduğumuzu gösterdik. Düşmanı yere vurduk. Düşmanın sırtını kırdık ve onu yok ettik. Bu tarihi bir zaferdir. Bu Zafer, görkemli bir Zafer gibi, Azerbaycan tarihinde sonsuza kadar kalacak" ifadelerini kullandı.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi: - 'Nerede bu 7 şart? Artık yok'- 'Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ'...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi: - 'Nerede bu 7 şart? Artık yok'- 'Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ'...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi: - 'Nerede bu 7 şart? Artık yok'- 'Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ'...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Paşinyan'a seslendi: - 'Nerede bu 7 şart? Artık yok'- 'Şuşa'da inşa edecekleri sözde 'Dağlık Karabağ'...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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