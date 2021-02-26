Son dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı Açıklaması

26.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:44
Son dakika haberleri! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a uyarı Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki siyasi krize rağmen 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan bildirinin uygulanmasını umduğunu belirterek "Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki siyasi krize rağmen 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan bildirinin uygulanmasını umduğunu belirterek "Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." uyarısında bulundu.

Aliyev, video konferans yöntemiyle yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ermenistan'da devam eden olayları, ülkenin "iç meselesi" şeklinde değerlendiren Aliyev, "Bugün Ermenistan öyle bir ağır durumdaki ki oradaki süreçler devletin temelini sarsıyor. Bunun sorumlusu Ermenistan'ın önceki ve şimdiki yönetimidir. Koçaryan-Sarkisyan cuntası ülkeyi bu hale getirdi." dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın düştüğü durumun başlıca nedeninin, Azerbaycan topraklarını yıllarca işgal altında tutmaları olduğunu belirterek "Ermenistan'ı ekonomik olarak sarsmak, tecrit etmek bizim politikamızdı. Topraklarımızın işgaline son verin diyordum. Zamanında bizi dinleselerdi şimdi böyle rezil duruma düşmezlerdi." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'daki savaş sonrasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan bildiriye değinen Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir. Başka seçenek yok. Onlar yeni gerçeklikleri kabullenmeliler." diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaşla kurtarmasından sonra Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de Ermenistan'ın yenilgisini kabul ettiği üçlü bildiri imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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