Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı
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Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı

09.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:07
Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı

Son dakika habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanlığı görevine seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanlığı görevine seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Biden'a gönderdiği kutlama mektubunda, Azerbaycan ile ABD'nin güvenlik, enerji, iletişim teknolojileri ve diğer alanlarda başarılı işbirliklerine sahip olduğunu belirtti.

Aliyev, iki ülkenin uluslararası barış ve güvenliğin pekiştirilmesinde, terör ve uluslararası suçlara karşı mücadelede ve NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu kapsamında işbirliği yaptığını kaydetti.

Biden'ın başkanlığı dönemde Azerbaycan-ABD ilişkilerinin daha da pekişeceğinden emin olduğunu vurgulayan Aliyev, Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutan Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırılarından bahsetti. Aliyev mektubunda, Ermenistan'ın saldırılarında 93 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 400'den fazla kişinin de yaralandığını belirterek Ermenistan'ın yurt dışından binlerce paralı asker getirdiğini bildirdi.

Ermenistan'ın ABD'nin de katılımıyla oluşturulan önemli bölgesel enerji ve ulaşım altyapılarını hedef aldığını hatırlatan Aliyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan, ABD ve AGİT Minsk Grubu'nun diğer eş başkanı ülkelerinden çatışmanın adil çözümü istikametinde çabalarının daha da artırmalarını beklemektedir. Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına uygun olarak ordusunu işgal altındaki tüm Azerbaycan topraklarından çıkarmakla ilgili net takvim sunmalıdır. Azerbaycan, çatışmanın bu temelde çözülmesine yönelik esaslı müzakerelere hazır olduğunu defalarca ifade etti."

Aliyev, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı ve hala işgal altında olan bölgelerde sivil altyapının Ermenistan tarafından tamamen yok edildiğini aktararak bu arazilerde kapsamlı kalkınma gerçekleştireceklerini, tüm tarihi, dini ve kültürel anıtları tamir edeceklerini kaydetti.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlı ve Ermeni toplulukların barış, güvenlik ve karşılıklı saygı temelinde birlikte yaşamasını sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Aliyev, Biden'a başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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