Son dakika haberleri | Azdavay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kurtçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de yardım ediyor. Yangın bölgedeki köylere yakın bir konumda 3 noktada devam ediyor. Kaynak: AA