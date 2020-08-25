Son dakika haberleri | Azdavay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
25.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:38
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Kurtçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de yardım ediyor.
Yangın bölgedeki köylere yakın bir konumda 3 noktada devam ediyor.
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Kaynak: AA