Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
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Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı

28.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:28
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı

Son dakika ekonomi haberi: Yeni hasat döneminin başlamasıyla Ayvalık'ın adını kullanarak tağşişçi ve taklitçi firmaların çoğalması üzerine Ayvalık Belediyesi bu firmalar hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Yeni hasat döneminin başlamasıyla Ayvalık'ın adını kullanarak tağşişçi ve taklitçi firmaların çoğalması üzerine Ayvalık Belediyesi bu firmalar hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık zeytinyağı markasını haksız olarak kullanıp, tağşiş ve taklit ederek, gerek internet üzerinden, gerekse marketlerden satış yapan firmaların takipçisi olduklarını vurgulayarak bu firmalarla ciddi bir sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Zeytinyağının Ayvalık'ın en önemli marka değerlerinden biri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Zeytinyağının ayrıca Ayvalık için simgesel bir değeri de vardır. Belediye olarak bizler, Ayvalık'ta ekonomik değeri olan zeytin ve zeytinyağının korunması için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz." dedi.

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2004 yılından bu yana Ayvalık zeytinyağının Coğrafi İşaret ile koruma altında olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, "Zeytin hasat sezonunun da gelmesiyle birlikte Ayvalık zeytinyağının özellikle internet üzerinden satışını yapmak isteyen Ayvalık ile ve Ayvalık'ın zeytinyağıyla hiç alakası olmayan adresler belirtilerek "Ayvalık Zeytinyağı" adı altın ürünler pazarlanmaya çalışılmaktadır. Burada yapılmak istenilen; "Ayvalık" markasına zarar vermektir. Belediye olarak da biz, bunun önüne geçebilmek adına özellikle Tüketici Mahkemeleri ve savcılık nezdinde tespit ettiğimiz firmalar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Buradaki gayemiz, "Ayvalık" markasını korumak ve "Ayvalık" adı altında satışa sunulan zeytinyağlarının da tağşişinin, sağlıksız bir şekilde tüketiciye ulaşmasının önüne geçebilmektir." diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin şöyle devam etti; "Daha öncede zeytinyağımızın marka değerinin korunması adına gerek Ayvalık Belediye Meclisinde, gerekse de Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuyla ilgili çabalarımız olmuştur. Bu çalışmalarımızın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tağşiş ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılıp, ağırlaştırılmış müeyyidelerin uygulanması da gündeme gelmiştir. Ayvalık Belediyesi olarak da biz, ilçemizin en önemli marka değeri olan zeytinyağımızın ekonomik değerinin korunması için gerekli mücadeleyi de her platformda sürdüreceğiz" - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı
Son dakika haberleri: Ayvalık Zeytinyağı'nı taklit eden tağşişli markalarla savaş başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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