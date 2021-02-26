Son dakika haberleri... Ayvalık polisi stant açarak vatandaşları uyuşturucu satıcılarına karşı uyardı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleriyle, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde stant kurarak vatandaşları uyuşturucu satıcılarına karşı bilgilendirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleriyle, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe merkezinde stant kurarak vatandaşları uyuşturucu satıcılarına karşı bilgilendirdi.

Araç trafiğine kapalı Talatpaşa Caddesi'nde kurdukları stantta polis ekiplerini başarılı operasyonlarda hassas burnuyla birçok uyuşturucuyu bulan narkotik köpeği "Tomo" da yalnız bırakmadı.

İlçede uyuşturucu satıcılarına karşı dikkati çekerek, gençlerin uzak tutulması adına özellikle anne ve babaların bilgilendirilmesinin amaçlandığı stantta vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

Stantta, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce hayata geçirilen "Uyuma" isimli mobil uygulama hakkında da bilgiler verildi.

Kadına şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulamasının bir benzeri olan 'Uyuma' uygulamasında, vatandaşların karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde polis birimlerine bildirilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın