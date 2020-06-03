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Son dakika haberleri... Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika habere göre Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika haberleri... Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
03.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:52

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasının ardından, üç takım halinde gerçekleştirilen turnuvayla tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde, 35. yaş günü dolayısıyla Cisse için pasta kesildi.

Kutlamada eğlenceli anlar yaşanırken teknik direktör Bulut ile takım arkadaşları Cisse'ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

Kaynak: AA

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