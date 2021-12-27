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Son dakika haber | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Erzincan'a psikolojik rahatsızlıkları bulunan kardeşini hastanede tedavi için ikna etmeye gelen öğretmen Ayşegül Taşkın, evde erkek kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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GAZİANTEP (İHA) - Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'a psikolojik rahatsızlıkları bulunan kardeşini hastanede tedavi için ikna etmeye gelen öğretmen Ayşegül Taşkın, evde erkek kardeşi tarafından kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 24.00 sıralarında Erzincan merkez Yenimahalle 301 sokaktaki apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (35), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşini ikna etmek için çaba sarf eden öğretmen Ayşegül, biranda bıçaklı saldırıya uğradı. Kardeşi tarafından kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşegül Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olay üzerine uykularından uyanan aile şoka uğradı. Zanlı Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı.

Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber | Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Son Dakika Haberleri

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