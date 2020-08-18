Son dakika haberleri | Aynı yerde iki farklı kaza: 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Aynı yerde iki farklı kaza: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü de yaralanırken, yine aynı yolda motosikletin midibüse arkadan çarpması sonucu 1 sürücü yaralandı.

Son dakika haberleri | Aynı yerde iki farklı kaza: 3 yaralı
18.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:15

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü de yaralanırken, yine aynı yolda motosikletin midibüse arkadan çarpması sonucu 1 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Serik ilçesine bağlı Belek- Kadriye turizm yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 07 KCL 35 plakalı ticari araç ile 01 FIA 38 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İki sürücünün de yaralandığı kazada yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Aynı yoldaki bir diğer kaza ise saat 15.15 sıralarında meydana geldi. 07 YOE 23 plakalı motosiklet, 07 YFE 50 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Her iki kaza sonrası polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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