Son dakika haberleri: Aynı iş yerinde çalıştığı kadını taciz eden şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı kadını taciz edip tehdit eden şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir'de aynı iş yerinde çalıştığı kadını taciz edip tehdit eden şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan Karakoluna aynı iş yerinde çalıştığı erkek tarafından taciz edilip hakaret edildiği yönündeki şikayette bulunan kadının ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A., kasten yaralama, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı