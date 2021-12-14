Son dakika haberleri: Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (3)

KONYA (DHA) - 7 KİŞİ ÖLDÜREN SANIK: AMACIM BARIŞI SAĞLAMAKTI

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldüren ve ardından evi ateşe veren tutuklu sanık Mehmet Altun, yaşananları anlattı. Dedeoğuları ailesini çocukluğundan beri tanıdığını belirten Altun, şunları söyledi:

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet