Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay

22.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:32

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın dün gece karanlığında meydana geldiği ve kazanın fark edilmemesi nedeni ile aile bireylerinin boğularak can verdiği ortaya çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın dün gece karanlığında meydana geldiği ve kazanın fark edilmemesi nedeni ile aile bireylerinin boğularak can verdiği ortaya çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan uzman çavuş Serhat Ünal ve eşi Gülay Ünal, 3 yaşındaki çocuklarıyla beraber Mersin'den izin dönüşü yaptıkları sırada Taşarası köyü yakınlarına kaza geçirdi. Dün akşam saat 22.00 sularında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç metrelerce takla attıktan sonra ters dönüp Habur Çayına uçtu. Yoldan geçen başka kimsenin olmaması nedeni ile kaza fark edilmezken, araçta bulunan 3 kişi de kendi imkanları ile bulundukları yerden çıkamadıkları öğrenildi.

Sabah saatlerinde Habur Çayında bir aracın olduğunu gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişi, bulundukları yerden çıkarıldı. 3 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Köylülerden Tahir Ecer, haberi alır almaz olay yerine koştuklarını söyledi. Ecer, "Sabah bizim bir akrabamız Beytüşşebap' a giderken aracın kaza yaptığını görmüş ve bizi aradı. Tüm köylerden buraya gelen yüzlerce vatandaş oldu. Her sene burada kazalar oluyor. Bizler el birliğiyle 3 kişinin cansız bedenini çıkardık. Çok üzüldük Allah ailelerine sabır versin" dedi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(Hazım Gökçe - Serdar Gükçe/İHA)

Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay
Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Coşkun Sabah Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Erol Bulut Josef De Souza Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kar Türk İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza ile ilgili kahreden detay | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:49:24. #1.15#
title