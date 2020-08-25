Son dakika haberleri | AYMOD Online 2020 Dijital Ayakkabı Fuarı Son dakika ekonomi haberi... Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Küresel ticaretteki tüm olumsuz koşullara rağmen ayakkabı sektöründe ilk yedi ayda yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Küresel ticaretteki tüm olumsuz koşullara rağmen ayakkabı sektöründe ilk yedi ayda yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Haziran ayında normalleşmeyle gelen yüzde 51'lik artışla ayakkabı ihracatımız artış trendine girdi. Sektörümüz haziranda 65,6 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı." dedi.

Türk ayakkabısını küresel arenada vitrine çıkaran ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen 2020 Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD Online) başladı. Burada konuşan Gülle, ayakkabı ihracatı hakkında bilgiler verdi.

Tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle olağanüstü günlerden geçtiğini aktaran Gülle, Türk ihracatçılarının bu dönemi birbirleriyle daha çok görüşerek, bu teknolojik dönüşümü iyi okuyarak değerlendirdiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bu dönemde oturup beklemek yerine işleri dijital ortama taşıdıklarını anlatan Gülle, "Bu dönemde bini aşkın online toplantı gerçekleştirdik.

Bunun sonucu olarak, efektif olduk.

Büyükelçilerimizle sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz

TİM Export Talks'larla ihracatımızın yeni normal projeksiyonlarını,

ihracatçılarımızla paylaştık. Yeni nesil ticaret diplomasisini, Sanal Ticaret Heyetlerimiz ile taçlandırdık." diye konuştu.

"Haziran ayında spor ayakkabı ihracatımız 11 katına çıktı"

Gülle, içerisinde bulunulan bu dönemde

küresel değişim ve dönüşüm sürecinde yeniliklere

açık olmak gerektiğini ifade ederek, AYMOD Online'a katılan firmaları, yenilikçi yaklaşımları ve cesur adımları sebebiyle

tebrik etti.

"İhracatçıların bu azmi ve kararlılığı, ihracat hedeflerimize giden yolu aydınlatıyor." diyen Gülle, ayakkabı sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörlerimizin ihracat rakamlarını incelediğimizde, ayakkabı sektöründeki birçok ürünü kapsayan 64 numaralı fasılda (Ayakkabılar, tozluklar ve benzeri eşya ve aksamı)

firmalarımızın son 10 yılda

ihracatlarını yaklaşık 2,5 kat artırmaları

takdire şayan. Pandemi dönemindeyse, küresel ticaretteki tüm olumsuz koşullara rağmen

ayakkabı sektöründe ilk yedi ayda yarım milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Özellikle Haziran ayında normalleşmeyle gelen yüzde 51'lik artışla ayakkabı ihracatımız artış trendine girdi. Sektörümüz haziranda 65,6 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere baktığımızda, ayakkabı ihracatında 45,5 milyon dolarla Rusya ilk sırada yer alırken, onu 39 milyon dolarla Almanya, 37,5 milyon dolarla Irak, 25 milyon dolarla İspanya takip etti. Ürün bazında ihracatımızda ise önceki yılın aynı döneminde göre Haziran ayında spor ayakkabı ihracatımız 11 katına, kösele ayakkabı 4 katına, deri ayakkabıda ise 2 katına çıktı.

Temmuz ayında, terliklerde yüzde 79, ayakkabı aksesuarlarında yüzde 54 ve sandaletlerde yüzde 38'lik ihracat artışı gerçekleşti."

İsmail Gülle, ihracatçıların bu pandemi döneminde gösterdikleri olağanüstü gayretlerinin sonucu olarak salgın sonrası dönemde nice fırsatlar yakalayacağına inandığını belirterek,

fiziki fuarların da 1 Eylül'den sonra başlayacağını hatırlattı.

"İhracatımızı 1,4-1,5 milyar dolar aralığında kapatmayı hedefliyoruz"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, AYMOD Sanal Fuarı'yla 100'ün üzerinde ihracatçının dijital ortamda 1000'e yakın yabancı alıcıyla

buluşacağını söyledi.

Sanal fuarların yeni nesil ticaretin tartışmasız bir

gereği olduğunu ifade eden Şenocak, "Klasik iş yapış şekillerimizi gözden geçiriyor,

yeni normale ayak uydurmak için çalışmalarımızı

aralıksız sürdürüyoruz. Dijitalleşme

ticarette pandemi sonrası dönüşümün yeni rotası artık

dijitalleşme.

İDMİB olarak bizler de dijital dönüşüm projemizi hayata

geçirmek amacıyla çalışmalarımıza başladık.

projemizi sektör derneklerimizle iş birliği içerisinde

yürütüyoruz.

kuracağımız web portal ile firmalarımızı yabancı

alıcılarla sanal ortamda buluşturmayı hedefliyoruz ve inanıyorum ki dijital dönüşüm projemizin katkısıyla

global ihracat payımızı daha da arttıracağız." diye konuştu.

Şenocak, ayakkabı ihracatına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl ayakkabı sektörümüz yüzde 5 artışla

932 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve tüm zamanların yıllık ihracat rekorunu kırdı. Ayakkabı sektörümüzün bir önceki yıla göre dış ticaret

fazlası yüzde 47 artışla 400 milyon dolar oldu. Net ihracatçı konumu güçlendi.

Ayrıca 2018 yılı rakamlarına göre, ülkemiz 447 milyon çift üretim ile dünyanın en

büyük 7. ayakkabı üreticisi. Hedefimiz ise en büyük 5 üretici ülke arasına girmek. İhracat rakamları 2020

2020 yılı başında ise deri ve deri mamulleri ihracatımız yüzde 15'lere varan bir artış trendi yakalamıştı. Sektörümüz, ocak ve şubat aylarında tüm zamanların

aylık ve dönemsel ihracat rekorlarını kırmıştı. Mart ayı ortasında etkisini göstermeye başlayan

pandemi sebebiyle dünya genelinde tüketim ve talep

azaldı. Global ticaret yavaşladı.

bu yılın mart-mayıs döneminde ihracatımız yüzde 60 düştü. Geçen yıl başından bu yana (1 ocak-23 ağustos)

sektörümüzün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 25

azaldı ve 824 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu düşüşlerin yanında Hollanda, Japonya, Yeni Zelanda ve Finlandiya gibi alım gücü yüksek ülkelere

ihracatımızı artırdık. Bütün olumsuzluklara rağmen haziran ayında

ayakkabı sektörümüzde tüm zamanların haziran ayı

ihracat rekorunu kırdık. Elbette bu rekorda önceki aylardan gelen stokların da

etkisi vardı ancak sektör olarak çok çalışıyor,

üretiyor ve ihraç ediyoruz.

Pandemide küresel ölçekte ikinci dalga yaşanmaz ve

ilave kısıtlamalar olmazsa 2020 yılı sonunda,

ihracatımızı 1,4-1,5 milyar dolar aralığında kapatmayı

hedefliyoruz."

Şenocak, geçen hafta Antalya'da butik bir deri - konfeksiyon fuarı yapıldığını anımsatarak, aynı günlerde Moskova'da fiziki bir ayakkabı fuarının yapıldığını hatırlattı.

Şenocak, önümüzdeki hafta Moskova'da düzenlenecek deri- konfeksiyon fuarına ve Eylül'ün son haftasında Milano'da düzenlenecek ayakkabı ve tabakhane fuarlarına 40'ar kişilik ekiplerle katılım sağlayacaklarını söyledi.

"AYMOD Online Dijital Fuarı'mızın son derece verimli geçeceğinden şüphem yok

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Abdulsabur Endican, ülkelerin tedarikte kendilerine yakın ülke arayışına girdiğini ifade ederek, bunun Türkiye için önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

Fiziki fuarların başlaması durumunda dahi sanal fuarları sürdüreceklerini anlatan Endican, "Çünkü bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun tüm üreticileri, tüm alıcılar bir araya gelebiliyor ve pazar çeşitliliği artıyor. Bugün yüzlerce katılımcının stand kuracağı, uluslararası binlerce alım heyetinin ziyaret edeceği AYMOD Online Dijital Fuarı'mızın son derece verimli geçeceğinden şüphem yok. Türkiye'nin birçok bölgesinden katılımcı ağırlamaya ve yabancı alım heyetlerimizi buluşturan en önemli organizasyonda bizlere destek olan başta Ticaret Bakanlığı'mıza, İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak'a ve ve emeği geçen herkese TASD adına teşekkür ediyorum."

Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar ise fuarların sektörün vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getirdi.

Sektör olarak bu zor dönemde hiç inançlarını kaybetmediklerini vurgulayan Zandar, "Fiziksel fuarların olamadığı bir dönemde kendimizi geliştirip sanal fuarlar organize etmeye başladık. Türkiye ayakkabı sektörü bu yıl hem ülkemizde hem de dünya da bir ilke imza attı. Haziran ayının birinci haftasında Ticaret Bakanımız ve TİM Başkanımızın destekleriyle ülkemizin ilk 'B2B Online Fuar' organizasyonunu gerçekleştirilerek tarihe geçtik. Pek çok sektöre de örnek olduk. Online fuar organizasyonunda pek çok çalışmaya ilham kaynağı olduk. Sektör olarak beraber hareket edip zor durumlarda ticaretin devam etmesini sağladık." diye konuştu.

Zandar, sanal fuarların devam edeceğine işaret ederek, "Bugün TİM Sanal Fuar Komitesi olarak bakanlığımızın da destekleriyle yıl sonuna kadar en az 8 adet, 2021 yılında en az 12 adet sanal fuar gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden 1600'den fazla alıcıyı ağırlıyor.

İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, Türk ayakkabı sanayinin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: AA