Son dakika haberleri... AYMOD Online 2020 Dijital Ayakkabı Fuarı
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Son dakika haberleri... AYMOD Online 2020 Dijital Ayakkabı Fuarı

Gelen son dakika haberlerine göre Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye ayakkabı da ithalatçı konumundaydı.

Son dakika haberleri... AYMOD Online 2020 Dijital Ayakkabı Fuarı
25.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:51

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye ayakkabı da ithalatçı konumundaydı. 2010 yılında bizim ihracatımıza baktığınız zaman 2010 yılından bugüne 396 milyon dolar olan ihracatımızı 932 milyon dolara çıkarmışız. Bu gurur verici ve bizi memnun edici bir gelişme. Ama sonuç itibarıyla biz henüz dünyada arzu edilen noktaya ulaşmış değiliz." dedi.

Turagay, AYMOD Online 2020 Dijital Ayakkabı Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün önemli bir sektör olduğunu ve geçen yıl yaklaşık yüzde 5'lik artışla 932 milyon dolar ihracat yapıldığını dile getirdi.

2010'lu yıllarda ise ithalatın 990 milyon dolarları bulduğunu aktaran Turagay, "Türkiye ayakkabı da ithalatçı konumundaydı. 2010 yılında bizim ihracatımıza baktığınız zaman 2010 yılından bugüne 396 milyon dolar olan ihracatımızı 932 milyon dolara çıkarmışız. Bu gurur verici ve bizi memnun edici bir gelişme. Ama sonuç itibarıyla biz henüz dünyada arzu edilen noktaya ulaşmış değiliz." diye konuştu.

Türkiye'nin ayakkabı sektöründe 500 milyon çift ayakkabıyla dünya üretiminde yedinci ancak dünya ihracatında 23'üncü sırada konumlandığına dikkati çeken Turagay, Türkiye'nin gerçek anlamda potansiyelini ihracata henüz yansıtamadığını dile getirdi.

"Ayakkabı sektöründe ihracat potansiyelimizi yeterince değerlendiremiyoruz"

Sektöre ilişkin ihracat rakamlarını paylaşan Turagay, şunları kaydetti:

"İlk 7 ayda yani 23 Ağustos'a kadar baktığımızda 521,5 milyon dolarlık bir ihracat var. Biliyorum sektörün bu yılki hedefi 1,2 milyar dolarla kapatmaktı, 2023 yılında hedefi 2 milyar dolara ulaşmaktı. Bunlar ulaşılabilinecek hedefler. Baktığımız zaman bizim en büyük ihracat pazarımız Rusya. Biz Rusya'ya 105 milyon dolar civarında bir ihracat yapıyoruz ama Rusya'nın toplam ithalatına baktığımızda 3,4 milyar dolar ithalatı var Rusya'nın. ABD dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi, toplam ithalatın, dünya ithalatının yüzde 19'unu yapıyor. 28,5 milyar dolarlık ithalatı var… İspanya önemli ülkelerden biri, toplam ihracatımız 47 milyon dolar, onların ithalatı 3,8 milyar dolar civarında. Bu rakamları alt alta koyduğumuzda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmamıza rağmen bu potansiyeli yeterince değerlendiremediğimiz ortaya çıkıyor."

Rıza Tuna Turagay, bu hedeflere ulaşılması noktasında fuarların ve bu dönemde de sanal fuarların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu sanal fuarlar çok önemli. Ayakkabı sektörümüzü, deri sektörümüzü özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü bugüne kadar gerçekleştirilen 4 sanal fuardan ikisi aslında ayakkabıyla ilgili sanal fuardı. Bu sanal fuarlarda baktığınız zaman oldukça yüksek miktarda katılım gerçekleşti, 26 bin 600 firma bu fuarları ziyaret etti. Demek ki bu potansiyeli kesinlikle değerlendirmeliyiz." dedi.

"İnşallah eylül ayından itibaren normal fiziki fuarlara da başlamış olacağız"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkilediğini ve zor bir dönemden geçildiğini belirten Turagay, "Sanal fuarlarımızı düzenlemeye devam edeceğiz ama inşallah eylül ayından itibaren normal fiziki fuarlara da başlamış olacağız. İnşallah şiddetli bir ikinci dalga yaşanmaz ve önümüzdeki yeni normalleşme sürecinde dijitalleşmenin önemini kavrayan bir Türkiye ile hem dijital arenada hem de normal fiziki ortamda fuarlarımızı devam ettirip dünya ihracatından aldığımız payı da daha da artırabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Kapasite kullanım oranlarında yüzde 73,3'e ulaştık"

Bakan Yardımcısı Turagay, son ekonomik göstergelerin de olumlu seyrettiğini ifade ederek, "Ekonomimizde şu anda gelinen noktaya baktığımız zaman bugün kapasite kullanım oranları açıklandı. Kapasite kullanım oranlarında yüzde 73,3'e ulaştık geçen ay itibarıyla. Bir önceki ay yüzde 70,7 idi. Reel kesim güven endeksi 106,2'ye çıktı, bir önceki ay 100,7 idi. İhracatımızdaki ivme trendi kendin, göstermeye başladı. Birçok olumsuzluğa, dünya pazarlarındaki tıkanıklığa rağmen..." diye konuştu.

Yurt içi fuarların desteklenmesi konusuna da değinen Turagay, "Bunlarla ilgili bizim zaten bir tebliğimiz var ama bu dönem hassas bir dönem, bu yurt içi fuarlarla ilgili daha fazla ne yapabiliriz diye de bakacağız. Bunun dışında sosyal sorumluluk konusu üzerinde de çalışacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.

Dijital AYMOD, 92 ülkeden 1.600'den fazla alıcıyı ağırlıyor

Öte yandan, Türk ayakkabısını küresel arenada vitrine çıkartan Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) başladı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından sanal fuarcılık şirketi Endless Fairs'in katkılarıyla düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden 1.600'den fazla alıcıyı ağırlıyor.

Fuar, ihracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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