Son dakika haberleri... AYM'nin sehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri ile ilgili kararı Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı. (7) Kaynak: AA