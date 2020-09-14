Son dakika haberleri... AYM'nin sehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri ile ilgili kararı
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Son dakika haberleri... AYM'nin sehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri ile ilgili kararı

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı.

14.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'ne katıldı. (7)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... AYM'nin sehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri ile ilgili kararı

Kaynak: AA

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