Son dakika haberleri | Aydos Ormanı'nda piknikçilere ve mangalcılara denetim
Son dakika haberleri... Pendik Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı'nda drone destekli mangal denetimi yaptı.
15.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:31
Pendik Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı'nda drone destekli mangal denetimi yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" genelgesi kapsamında, Pendik ilçe sınırları içerisinde bulunan Aydos Ormanı'nda denetimde bulunuldu.
Uygulamada zabıta ekipleri, drone ile ormanda mangal yakan veya piknik yapan vatandaşların olup olmadığını denetledi.
Orman içerisinde piknik yaptığı tespit edilen vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerince semaver ve mangal yakmamaları konusunda uyarıldı.
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Kaynak: AA