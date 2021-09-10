Son dakika haberleri | Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'da, önce önündeki otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Karakurt (27) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, önce önündeki otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Karakurt (27) hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece İbrahim Karakurt yönetimindeki 10 UR 222 otomobil, aynı yöne giden sürücüsü öğrenilemeyen 55 DJ 425 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada, araçta sıkışan sürücü Karakurt yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkarılan İbrahim Karakurt, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Son dakika haberleri | Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri | Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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