Son dakika haberleri! Aydın Manavlar Odası'nda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Aydın Manavlar Odası'nda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yangının meydana geldiği Aydın Manavlar Odası'nın iç görüntüsü İtfaiye ve polis ekiplerinin önlem alması İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale için hazırlanması İçerideki dumanın tahliye edilmesi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın açıklaması...

31.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:28

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangının meydana geldiği Aydın Manavlar Odası'nın iç görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin önlem alması

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale için hazırlanması

İçerideki dumanın tahliye edilmesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır'ın açıklaması Aydın Manavlar Odası'nda çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen iki kişi ayakta tedavi edildi

Aydın Manavlar, Sebzeciler ve Seyyar Satıcılar Odasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, odanın, Doğu Gazi Bulvarı'ndaki Vardar İş Hanı'nda bulunan ofisinde, yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş hanındakiler tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yangının klimadan çıkmış olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

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Son dakika haberleri! Aydın Manavlar Odası'nda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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