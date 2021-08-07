Son dakika haberleri: Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberleri: Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri: Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek veriyor.

Gece boyunca gönüllü vatandaşlar da yangının söndürülmesi için çalışmalara kazma ve küreklerle destek verdi.

Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümlerinin tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ve çok sayıda arazöz kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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