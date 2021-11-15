Son dakika haberleri | Aydın DSİ'de yangın söndürme tatbikatı yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü'nde yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı yapıldı.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında, binaların yangından korunmasına yönelik DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü sahasında yangın söndürme eğitimi verildi. Acil durum planları yangın söndürme kurtarma ekiplerinde görevli personellere, temel yangın eğitimi kapsamında yanma, yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme ekipmanları ve müdahale tarzları, yangınları söndürme teknikleri, yangın öncesi, yangın anında ve sonrasında müdahale tarzları ile yangın söndürme cihazları kullanımı, arama, kurtarma ve tahliye tatbikatı eğitimi verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN