Son dakika haberleri... Aydın'daki yangında ölen zihinsel engelli kadının annesi de hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Aydın'daki yangında ölen zihinsel engelli kadının annesi de hastanede hayatını kaybetti

11.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:00
Son dakika haberleri... Aydın'daki yangında ölen zihinsel engelli kadının annesi de hastanede hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'da dün evlerinde çıkan yangında zihinsel engelli kızı ölen kadın da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'da dün evlerinde çıkan yangında zihinsel engelli kızı ölen kadın da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangında ağır yaralanarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hayriye Günay (83), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi'ndeki müstakil kerpiç evde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında zihinsel engelli Meşküre Günay (52) hayatını kaybetmiş, annesi Hayriye Günay ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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