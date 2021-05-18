Son dakika haber! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.Ç.A.'ya ait Sınırteke Mahallesi ile Zafer Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.

Evlerde uyuşturucu köpeği "Tina" ile arama yapıldı.

Aramada 500 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ç.A., işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Son dakika haber! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haber! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haber! Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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