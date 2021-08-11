Son dakika haberleri... Aydın'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Aydın'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri... Aydın'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün gece meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün gece meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, B.B. (24) idaresindeki 07 AKT 904 plakalı otomobil dün gece Camiatik Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Göçan'a (29) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Göçan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göçan buradaki müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edildi.

Göçan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Hande Erçel Mustafa Sandal Süreyya Yalçın
Spor Burak Yılmaz Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Aydın'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 23:03:31. #1.15#

title