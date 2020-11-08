Son dakika haberleri | Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

08.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:14
Son dakika haberleri | Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Zengin yönetimindeki 09 LS 587 plakalı otomobil, Yenimahalle'den Adnan Menderes Bulvarı Kırkahvesi kavşağında Mustafa Akcihan'ın kullandığı 09 C 3588 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Akcihan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırdı.

Akcihan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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