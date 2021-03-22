Son dakika haberleri | Aydın'daki fuhuş operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı
22.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:33
Son dakika gündem haberine göre Aydın'da son bir haftada yapılan fuhuş operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da son bir haftada yapılan fuhuş operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15-21 Mart tarihleri arasında 5 ayrı adrese operasyon yaptı.
Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilerden fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kadın sınır dışı edildi, diğerlerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun