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Son dakika haberleri | Aydın'da yüzülmüş köpek derisi ile kedi ölüsü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Aydın'da yüzülmüş köpek derisi ile kedi ölüsü bulundu

Son dakika haber: AYDIN'ın Didim ilçesinde ağaçlık alanda bir köpeğe ait olduğu belirlenen yüzülmüş deri ile bu bölgeye yakın bir alanda kedi ölüsü bulundu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde ağaçlık alanda bir köpeğe ait olduğu belirlenen yüzülmüş deri ile bu bölgeye yakın bir alanda kedi ölüsü bulundu. İhbar üzerine polis, inceleme başlattı.

Didim ilçesinde Nazlı Ekinci, geçen cumartesi günü çıktığı yürüyüşte bir hayvana ait deri buldu. Ekinci dudumu Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği'ne (DİHAD) bildirdi. Derinin bir köpeğe ait olduğu belirlenirken, gövdesi ise bulunamadı. Bölgede inceleme DİHAD üyeleri çevrede inceleme yaptıkları sırada da yakın bölgede bir de kedi ölüsü buldu. DİHAD Başkanı Bilal Süren konuyu Didim Asayiş Büro ekiplerine aktardı. Polis konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

DİHAD Başkanı Bilal Süren, "Bir hayvana ait yüzülmüş deri bulunduğu ile ilgili telefon aldık. Olay yerinde yaptığımız inceleme sonucu yüzülen derinin bir köpeğe ait olduğunu belirledik. Köpeğin derisi vardı ancak derisi yüzülerek katledilen köpeğin bedeni yoktu. Bölgede yaptığımız çalışmalar sonucu derinin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda ölüm nedeni henüz belirlenemeyen bir kedi ölüsü olduğunu gördük. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdik. Barınak hekimlerine de bilgi verdik. Didim Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamını genişletilerek, inceleme başlattı. Bizler bu istenmeyen olayın takipçisi olacağız. Yaşam savunucuları olarak bu caninin bulunması ve gerekli cezaya çarptırılması için takipte olacağız. Bu tür canlılara yapılan istenmeyen çirkin olaylar yaşanmamalıdır. Bu tür olayları yapanlar da mutlak surette bulunup cezalandırılmalıdırlar" dedi.


Son dakika haberleri | Aydın'da yüzülmüş köpek derisi ile kedi ölüsü bulundu

Son dakika haberleri | Aydın'da yüzülmüş köpek derisi ile kedi ölüsü bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Son Dakika Haberleri

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