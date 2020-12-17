Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı
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Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı

17.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:04
Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'u tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Muammer Aksoy Mahallesi'nde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda satışa hazır halde 650 gram esrar, bir miktar eroin, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirildi.

Ekipler operasyonda F.D, Ş.D, K.D, T.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ş.D. serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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