Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.D, Ö.Y, E.H.U. ve H.D. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.H.U, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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