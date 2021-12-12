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Son dakika haberleri | AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AYDIN'ın İncirliova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 500 gram esrar ve 250 sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 500 gram esrar ve 250 sentetik hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Gece'nin de katıldığı operasyonda evde yapılan aramada satışa hazır 500 gram esrar ve 250 sentetik hap ele geçirilirken, E.O. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli E.O.'nun polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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