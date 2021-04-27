Son dakika haberleri! Aydın'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Aydın'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Aydın'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi.

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan çiftçi Coşkun Çalışkan (39) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayaburnu Mahallesi'nde meydana geldi. İncir bahçesinde çalıştıktan sonra eve gitmek üzere yola çıkan Coşkun Çalışkan idaresindeki 19 NO 386 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytin bahçesine devrildi. Kazada Çalışkan traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çalışkan'ın cesedi Buharkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Çalışkan'ın sabah saatlerinde incir bahçesine gittiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi.


- Aydın
Son dakika haberleri! Aydın'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Aydın'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Meral Kaplan Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Muslera Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Aydın'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 03:36:46. #1.15#

title