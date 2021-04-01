Son dakika haberleri... Aydın'da traktör kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri... Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Aydın'da traktör kazası: 1 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Dereköy Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesinde traktörü ile çalışan Ziya Şimşek (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Şimşek'i traktörün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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