Son dakika haberleri: Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı
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Son dakika haberleri: Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı

Son dakika haberi: Aydın'ın Nazili ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Aydın'da traktör devrildi: 7 yaralı
08.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:29

Aydın'ın Nazili ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Muammer Kılınç'ın kullandığı 09 AAN 557 plakalı traktör, Aksu Mahallesi'ndeki Kovalan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Muammer Kılınç'ın yanı sıra traktörün sepet kısmında bulunan Emine Kavak, Neslihan Kavak, Ayşe Kavak, Hatice Yıldırım, Halime Yıldırım ile Gönül Can yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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