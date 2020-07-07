Son dakika haberleri | Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı Son dakika habere göre Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile pikabın çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde traktör ile pikabın çarpışması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Söke-Bağarası yolu üzerinde seyreden Habip Ateş yönetimindeki 09 JN 881 plakalı pikap, aynı istikamette seyreden Ahmet Boruzan'ın idaresindeki ilaçlama makinesi yüklü 09 S 4887 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Habip Ateş ile yolcu konumundaki Mehmet Koca yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Koca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA