Son dakika haberleri! Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonu bir kişi yaralandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Aydın- Muğla karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin takla atması sonu bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aydın-Muğla karayolu Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. idaresindeki 09 LL 921 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü G.G ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberleri! Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberleri! Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

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