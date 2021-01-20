Son dakika haberleri... Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

20.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:56
Son dakika haberleri... Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Köşk ilçesinde kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.K. (62) ile H.O.G. (54) Çarşı Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. tüfekle ateş ederek H.O.G'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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