Son dakika haberleri... Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
20.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:56
Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Köşk ilçesinde kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.K. (62) ile H.O.G. (54) Çarşı Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. tüfekle ateş ederek H.O.G'yi yaraladı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol