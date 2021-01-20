Son dakika haberleri... Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kavga sırasında tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.K. (62) ile H.O.G. (54) Çarşı Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. tüfekle ateş ederek H.O.G'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan F.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol