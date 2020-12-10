Polisten "hoparlörlü" drone ile Kovid-19 uyarısı
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Polisten "hoparlörlü" drone ile Kovid-19 uyarısı

10.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:54

Aydın'da polis, cadde ve meydanlarda, hoparlör takılan drone ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye ilişkin duyurular yaptı.

Aydın'da polis, cadde ve meydanlarda, hoparlör takılan drone ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye ilişkin duyurular yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı, Sevgi Yolu ve Adnan Menderes Bulvarı'nda drone ile denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, ses sistemi takılan drone ile Aydınlıları, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Devriye görevindeki ekipler ise yaş sınırından dolayı dışarıda olmaması gerekenleri evlerine gönderdi.

Öte yandan Aydın Valiliği, 3-9 Aralık'ta tedbirleri ihlal eden kişi ve işletmelere 243 bin 673 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Polisten 'hoparlörlü' drone ile Kovid-19 uyarısı
Polisten 'hoparlörlü' drone ile Kovid-19 uyarısı
Polisten 'hoparlörlü' drone ile Kovid-19 uyarısı
Polisten 'hoparlörlü' drone ile Kovid-19 uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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