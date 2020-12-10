Polisten "hoparlörlü" drone ile Kovid-19 uyarısı

Aydın'da polis, cadde ve meydanlarda, hoparlör takılan drone ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye ilişkin duyurular yaptı.

Aydın'da polis, cadde ve meydanlarda, hoparlör takılan drone ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye ilişkin duyurular yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı, Sevgi Yolu ve Adnan Menderes Bulvarı'nda drone ile denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, ses sistemi takılan drone ile Aydınlıları, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Devriye görevindeki ekipler ise yaş sınırından dolayı dışarıda olmaması gerekenleri evlerine gönderdi.

Öte yandan Aydın Valiliği, 3-9 Aralık'ta tedbirleri ihlal eden kişi ve işletmelere 243 bin 673 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık