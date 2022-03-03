Son dakika haberleri... Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
DENİZLİ (AA) - Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın- Denizli kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda Emre Sever'in (23) yönetimindeki 09 AS 509 plakalı otomobil ile yola ters istikametten girdiği öne sürülen Hüseyin Yumurtacı (46) idaresindeki 07 VJ 540 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Yumurtacı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sever ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel