Son dakika haberleri... Aydın'da orman yangını; 2,8 hektar kızılçam yandı
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Son dakika haberleri... Aydın'da orman yangını; 2,8 hektar kızılçam yandı

Son dakika haberleri... Aydın'da orman yangını; 2,8 hektar kızılçam yandı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

AYDIN'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2,8 hektar kızılçam ormanı küle döndü.

Kuyucak ilçesinin kırsal Yukarı Gencellidere Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının iki ayrı noktada başladığı belirlendi, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 helikopterle havadan, 1 dozer, 11 arazöz ve 80 personelle de karadan alevlere müdahale etti. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte güçlükle söndürülürken, 2,8 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Son dakika haberleri... Aydın'da orman yangını; 2,8 hektar kızılçam yandı
Son dakika haberleri... Aydın'da orman yangını; 2,8 hektar kızılçam yandı
Son dakika haberleri... Aydın'da orman yangını; 2,8 hektar kızılçam yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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