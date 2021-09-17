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Son dakika haberleri | Aydın'da merhum Başbakan Menderes'in hayrına pilav dağıtıldı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Aydın'da merhum Başbakan Menderes'in hayrına pilav dağıtıldı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, merhum Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu için hayır pilavı dağıtıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, merhum Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu için hayır pilavı dağıtıldı.

Koçarlı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları, belediye tarafından Adnan Menderes Parkı önünde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

İlçe Müftü Vekili Ünal Yıldız, idam edilen Menderes, Polatkan ve Zorlu için dua okudu.

Ardından katılımcılara pilav ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, merhum Başbakan Menderes'in acısının ilk günkü kadar taze olduğu belirtti.

Menderes'i unutturmayacaklarını vurgulayan Kaplan, "Türkiye'nin kalkınması için büyük bir cesaret ve azimle yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Demokrasi şehidi hemşerimiz merhum Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aylin Dağdeviren ile vatandaşlar katıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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