Son dakika haberleri! Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda yangın
Son dakika haberleri: Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
29.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:14
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Atburgazı mevkisinde makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı havadan 2 helikopter ile karadan 7 arazöz ve 35 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi.
İtfaiye ekipleri de orman ekiplerine destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 3 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA