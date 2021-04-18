Kundaklanan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
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Kundaklanan dükkanda çıkan yangın söndürüldü

Kundaklanan dükkanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde televizyon kumandası ve küçük elektronik eşyaların satışının yapıldığı dükkanda kundaklama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde televizyon kumandası ve küçük elektronik eşyaların satışının yapıldığı dükkanda kundaklama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasanefendi Mahallesi'nde İ.K'ye ait dükkanda yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yerinde hasara neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yapılan araştırmada yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kundaklama anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dükkanın camekanını kıran kişi, iş yerini ateşe veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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