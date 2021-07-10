Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)
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Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)

Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)
Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletteki kaskları takılı olmayan sürücü Fırat Madran (25) yaşamını yitirdi, arkadaşı Özgür Ocak (24) ise ağır yaralandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletteki kaskları takılı olmayan sürücü Fırat Madran (25) yaşamını yitirdi, arkadaşı Özgür Ocak (24) ise ağır yaralandı. 

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında meydana geldi. Aydın yönüne giden Fırat Madran yönetimindeki 09 ADL 374 plakalı motosiklete, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Sürüklenen motosikletten sürücü Fırat Madran ile arkasında oturan arkadaşı Özgür Ocak, yola savruldu. Kamyonet sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fırat Madran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Ocak'ın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

KASKLARI TAKILI DEĞİLMİŞÖte yandan Fırat Madran ve Özgür Ocak'ın kask takmadığı öğrenilirken polis, kaçan kamyonet sürücüsünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 

Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)
Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)
Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)
Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)
Son dakika haber! Aydın'da kamyonet, motosiklete çarptı; Fırat öldü, arkadaşı ağır yaralı (Tekrar)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım

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