Son dakika haberleri | Aydın'da kale ağlarına takılan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haberlerine göre Aydın'da bir futbol sahasındaki kalenin ağlarına takılan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aydın'da bir futbol sahasındaki kalenin ağlarına takılan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Germencik Spor Stadında yürüyüş yapan İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, bir kedinin kale ağlarına sıkıştığı ve çıkamadığını görerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin ağın iplerini keserek kurtardığı kedi, kurtulduktan sonra kaçarak uzaklaştı. Kaynak: AA