Son dakika haberleri | Aydın'da kale ağlarına takılan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberlerine göre Aydın'da bir futbol sahasındaki kalenin ağlarına takılan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
10.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:39
Aydın'da bir futbol sahasındaki kalenin ağlarına takılan kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Germencik Spor Stadında yürüyüş yapan İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, bir kedinin kale ağlarına sıkıştığı ve çıkamadığını görerek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin ağın iplerini keserek kurtardığı kedi, kurtulduktan sonra kaçarak uzaklaştı.
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Kaynak: AA