Son dakika haberleri! Aydın'da jandarmadan yaşlı vatandaşlara ziyaret
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Son dakika haberleri! Aydın'da jandarmadan yaşlı vatandaşlara ziyaret

19.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:58
Son dakika haberleri! Aydın'da jandarmadan yaşlı vatandaşlara ziyaret

Son dakika haberleri: Aydın'da jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan 80 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan 80 yaş ve üstü vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 80 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kapıp kapı dolaşan jandarma teğmen, astsubay ve uzman çavuşlar, yaşlıların misafiri oluyor.

Ekipler, 17 ilçede ziyaret ettikleri yaşlı vatandaşlarla sohbet edip, dertlerini dinliyor.

Vatandaşların iletişim numaralarını da alan ekipler, ilaç ya da alışveriş ihtiyacı olanların isteklerini de yerine getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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