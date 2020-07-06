Son dakika haberleri: Aydın'da iş yeri yangını paniğe neden oldu Son dakika gelişmesine göre Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen iş yeri yangını paniğe neden oldu.

Aydın'da akşam saatlerinde meydana gelen iş yeri yangını paniğe neden oldu. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzeri numara 232'deki bir apartmanın altında bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 20: 00 sıralarında 6 katlı apartmanın zemin katındaki Yasin A.'ya ait iş yerinden dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki apartmanlarda oturanlar yangın söndürme çalışmalarını balkonlarından seyrederken, polis ekipleri de caddedeki meraklı kalabalık nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri içerideki dumanı yaklaşık 1 saat süren çalışma ile tahliye etti. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana getiren yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA